المخلوع يتوعد الحوثيين من منع أنصاره دخول صنعاء

أعلنت مصادر مقربة من قيادة حزب المخلوع صالح أن قوات من الحرس الجمهوري تمركزت في تخوم منطقة بلاد الروس، إحدى مناطق الطوق الأمني لصنعاء، لتأمين مهرجان ميدان السبعين.

وأوضحت المصادر أن صالح توعد #الحوثيين برد عنيف، في حال منعهم دخول أنصاره للمشاركة في احتفالية الخميس المقبل.

وفي أول إجراء عملي ضد أنصار المخلوع صالح، كشفت مصادر أمنية عن إقدام الحوثيين على إبعاد ضباط ومسؤولين أمنيين موالين للمخلوع من جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، وقاموا بتبديل كوادر التنصت والأمن والحماية والعمليات في الجهازين، ومنعوا عشرات الضباط الموالين للمخلوع من الدخول.

كذلك هدد القيادي الحوثي، حسين العزي، بإعلان الحرب ضد حزب صالح، ودعاهم إلى ترك العنتريات والبطولات.

وجاء ذلك عقب تحركات حثيثة لقيادات حزب المخلوع صالح لدى قبائل طوق صنعاء، وقال القيادي في حزب المخلوع، عارف الزوكا، في منطقة سنحان، إنهم لا تهزهم الدعايات ولا المغرضون، ولا يعملون من تحت الطاولة.