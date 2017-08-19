اليمن.. إفشال تهريب أسلحة يرجح أنها إيرانية

تمكن الجيش الوطني اليمني من ضبط شحنة أسلحة وأجهزة لاسلكية كانت في طريقها إلى #الحوثيين عبر منطقة #الجوف، حيث أحبط الجيش محاولة لتهريب شحنة أسلحة وذخائر في منطقة الريان شرق محافظة الجوف.



وقال الناطق باسم الجيش الوطني في الجوف، العقيد عبدالله الأشراف، إنه يعتقد أن شحنة الأسلحة قادمة من #إيران، مرجحاً أن تكون قدمت من محافظة المهرة على الحدود مع عمان.



كما تم القبض على سيارة من أصل أربعة فرت باتجاه منطقة الرملة على طريق العبر المتجه نحو #صعدة.