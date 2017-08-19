اليمن.. الحوثي يهاجم المخلوع صالح وحزبه

شن زعيم الانقلابيين الحوثيين #عبدالملك_الحوثي هجوماً على شريكه في الانقلاب #المخلوع_صالح. وقال في خطاب اتسم بالتلميح إلى حزب صالح، إن هناك من يسعى اليوم إلى تفكيك الجبهة الداخلية وضربها، وإثارة النزاعات للتأثير على الجبهات العسكرية، مشيراً إلى أن هناك من يعقد الصفقات ويتآمر على #اليمن.

وتحدث زعيم #الحوثيين عن اختراقات موجودة في بعض المكونات السياسية، وممارسة العمالة للخارج لشق الصف الوطني، في إشارة على ما يبدو إلى حزب صالح.

الحوثي قال إن من أسماهم المشبوهين يحاولون تأجيج الأوضاع، متهماً حزب صالح بالتنصل من المسؤولية في إدارة مؤسسات الدولة.

في المقابل، ومع اقتراب موعد مهرجان حزب المخلوع صالح بذكرى تأسيسه تزداد شقة الخلاف مع الحوثيين، مصحوبة بالتهديدات المتبادلة.

وذكرت أنباء في #صنعاء أن المخلوع صالح وجه قوات من الحرس الجمهوري بالتمركز في جنوب صنعاء لتأمين الاحتفال، وحذر الحوثيين برد عنيف في حال اعتراضهم أو منعهم دخول أنصاره إلى صنعاء للمشاركة بالفعالية، في وقت هدد قيادي حوثي بشن حرب ضد حزب صالح، ودعاهم إلى ترك العنتريات.