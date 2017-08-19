تلغيم حوثي لسيارة مواطن وإحراق أخرى حاولت إسعافهم

أقدمت ميليشيا #الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، على زراعة ألغام في طريق عام تفجرت بها سيارة مواطن يمني مع أبنائه، وأحرقت أخرى بقذائف لمنع إسعاف الجرحى في انفجار اللغم بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية، أن ميليشيا الانقلاب قامت باستهداف سيارة المواطن "حزام طاهر اللقاحي"، بلغم أرضي، وأحرقت بقذيفة سيارة المواطن "أحمد محمد علي الصبولي"، أثناء ما كانوا يستعدون لإسعاف المواطن حزام وأبنائه المصابين بإصابات بليغة جراء انفجار اللغم بسيارتهم.

وأوضحت، أن لغماً أرضياً زرعته الميليشيا انفجر بسيارة المواطن حزام اللقاحي وأبنائه في أحد الطرق بالقرب من قرية لقاح بمديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى إصابتهم إصابات بليغة، وعندما حاول أحمد الصبولي وآخرين إسعاف الجرحى بسيارته، عاقبهم #الانقلابيون باستهداف سيارتهم بقذيفة وتفجيرها.

واتهمت تقارير دولية الميليشيا الانقلابية بزراعة الألغام المحرمة دوليا ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين اليمنيين، وقدرت أن ميليشيا الانقلاب زرعت أكثر من 500 ألف لغم منذ العام 2015م.