التحالف العربي يقصف مواقع للميليشيات في 4 محافظات يمنية

دكت #مقاتلات_تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن الذي تقوده #السعودية مواقع وتجمعات عناصر #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح ودمرت تعزيزات عسكرية لها في عدة جبهات شمال وغرب #اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني أن طائرات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات بغارتين في منطقتي الصبة والملاحيط بمديرية الظاهر، وغارتين في منطقتي رشاحة وخليقا بمديرية ومنطقة الحجودية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف مجاميع مسلحة للميليشيات حاولت التسلل عبر الشريط الحدودي قبالة #جازان.

وبالتزامن مع تلك الغارات استهدفت القوات المشتركة السعودية بالقصف المدفعي والصاروخي مواقع وتحصينات لعناصر الميليشيات الانقلابية في مناطق آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه والغور في مديرية غمر، وجميعها في محافظة صعدة الحدودية.

وفي محافظة حجة، استهدفت مقاتلات التحالف منزلا تتخذه الميليشيات مركز قيادة في منطقة أبو دوار بمديرية مستبأ.

أما في محافظة تعز جنوب غرب البلاد فقد استهدفت مقاتلات التحالف بتسع غارات مواقع للميليشيات في المناطق الواقعة بين مديريتي موزع وذباب غرب المحافظة.

وفي صنعاء، استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين مجاميع لعناصر الميليشيات في منطقة حريب القراميش التابعة لمديرية نهم شمال شرق العاصمة #صنعاء.