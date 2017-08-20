الحوثيون يمزقون صور المخلوع صالح في صنعاء

تعرضت لوحات عملاقة نُصبت في ميدان السبعين، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، تحمل صوراً للرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح، وشعارات #حزب_المؤتمر الذي يقوده، للتمزيق، ووجهت أصابع الاتهام إلى ميليشيات #الحوثي شريكهم في الانقلاب، مع تصاعد الخلافات بين الطرفين.

وأفاد سكان في العاصمة صنعاء لــ"العربية.نت"، أن اللوحات التي نشرها أنصار المخلوع صالح في غالبية شوارع #صنعاء منذ أيام، تم تمزيقها وتشويهها بطريقة متعمدة.

وأكدوا أن #الصور جرى تمزيقها بشكل متعمد رغم انتشار عشرات المسلحين في أماكن قريبة من مواقع تواجد تلك اللوحات العملاقة التي نشرها حزب المؤتمر في إطار التحضير للفعالية الكبرى يوم الخميس 24 أغسطس بالذكرى الـ 35 لتأسيس الحزب بميدان السبعين.

واتهم الصحافي المقرب من المخلوع صالح، نبيل الصوفي، الحوثيين بالوقوف وراء تمزيق الصور، بعد خطابي عبدالملك #الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد الحوثي، حيث امتدت الأيادي لتقطيع صور الفعالية المؤتمرية، كما قال. وأضاف موجهاً كلامه للحوثي أنه بتلك الطريقة "لن تحكمونا".

ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من خطاب تصعيدي لزعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الذي هاجم شريكه الوحيد في الانقلاب حزب المخلوع صالح، واتهمه بالخيانة، وطعن جماعته في الظهر، بحسب توصيفه.

وتتعاطى ميليشيات الحوثي مع فعالية المخلوع صالح المرتقبة، بخوف وقلق عن هدفها الخفي، وسط تحشيد متبادل بين طرفي الانقلاب في العاصمة صنعاء، مع دعوة الحوثيين أتباعهم للاحتشاد عند مداخل صنعاء، في اليوم نفسه للفعالية، تحت شعار "التصعيد مقابل التصعيد".