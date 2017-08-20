اليمن.. ارتفاع حالات الوفاة بالكوليرا لـ1997

أعلنت #منظمة_الصحة_العالمية تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بالكوليرا في #اليمن خلال خمسة أيام، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1997 حالة منذ أواخر إبريل الماضي، كما ارتفع عدد الإصابات المشتبهة إلى 527 ألف حالة حتى مساء السبت.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن مدينة #صنعاء ومحافظة #الحديدة غرب اليمن لا تزالان أكثر المحافظات انتشارا للكوليرا، حيث سجلت كل منهما 62 ألف حالة إصابة بالوباء، في حين سجلت محافظة #حجة أعلى عدد في وفيات الكوليرا حيث بلغ 381 حالة وفاة.

وكانت #الأمم_المتحدة رفعت من موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في #اليمن لتصل إلى مليارين و370 مليون دولار. ورغم الوضع الحرج في اليمن وانتشار #الكوليرا فإن المنظمة الدولية تقول إن 33% فقط من الأموال المطلوبة للخطة تم تقديمها من قبل المانحين وعلى رأسهم #السعودية.