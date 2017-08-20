ميليشيات الحوثي تحتجز سفينة تجارية في الحديدة

أفاد مصدر من قوات تحالف إعادة الشرعية لليمن أن #قوات_التحالف_البحرية تلقت اتصالا من #ربان إحدى #السفن_التجارية بميناء #الحديدة يؤكد احتجاز السفينة على يد ميليشيات الحوثي.

والسفينة اسمها (RHONA) وكانت ترفع #علم_بنما. وقال الربان في الاتصال، إن هيئة إدارة ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه #ميليشيات_الحوثي المسلحة احتجزت السفينة في منطقة رمي المخطاف بعد أن تم التحفظ على جميع أوراق السفينة بدون توضيح أسباب الخطوة.

والسفينة التي كانت تحمل حمولة من #الديزل تم السماح لها من قبل #التحالف في 29 يوليو/تموز المنصرم بدخول الميناء.

ولاحظت القوات البحرية للتحالف تأخر السفينة عن المدة المصرح لها للبقاء في الميناء، ولا تزال السفينة قيد الاحتجاز حتى اللحظة.