الحوثيون يعينون "الحاكم" رئيسا للاستخبارات العسكرية

أصدر #صالح_الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين في #صنعاء أمراً بتعيين #القيادي #العسكري في جماعة التمرد #عبدالله_يحيى_الحاكم ، المكني أبو علي الحاكم رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع في الحكومة غير المعترف بها وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين الحليفين الانقلابيين .

ويأتي قرار التعيين هذا بعد ساعات على خطاب للمخلوع صالح رد فيه على اتهامات زعيم حركة تمرد الحوثي عبدالملك لحزب المؤتمر الشعبي بمحاولة شق الصف، وتفكيك الجبهة الداخلية.

ومن مظاهر توتر العلاقات بين الحوثيين والمخلوع صالح وتصاعد الخلافات بين الطرفين، تعرض لوحات عملاقة نُصبت في ميدان السبعين، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، تحمل صوراً للرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح، وشعارات #حزب_المؤتمر الذي يقوده، للتمزيق، ووجهت أصابع الاتهام إلى ميليشيات #الحوثي شريكهم في الانقلاب.