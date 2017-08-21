قرقاش: الحل في اليمن يكمن بمنع التدخل الإيراني

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أنه بإمكان إرادة اليمنيين أن تحقق الاتفاق السياسي، وأن تبنى دولة المستقبل. واعتبر أن هذا الاتفاق لا يجب أن يستثني أحدا إلا أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب.

وشدد في تغريدات الاثنين على حسابه على تويتر، على أن الحل السياسي يبقى الأساس، قائلاً: "يبقى المسار السياسي أساس الحل في الأزمة اليمنية، اتفاق يجمع اليمنيين ويمنع التدخل الإيراني ويعالج مسائل الإرهاب ومستقبل الجنوب وطبيعة الحكم".

وأضاف "خطاب صالح الأخير ظاهره خلاف مع الشريك الحوثي حول السلطة في مناطق الانقلاب، ويبقى أنه قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي الذي كرسه تعنت الحوثي".

يشار إلى أن وتيرة الخلافات تصاعدت مؤخراً بين علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي، وكان آخرها الهجوم الذي شنه المخلوع صالح، السبت، على جماعة الحوثيين متهما المسؤولين بما يسمى اللجان الثورية بالفساد وإهدار المال العام، مهدّدا في الوقت ذاته بعدم مغادرة #صنعاء في حال افتعال الفوضى.