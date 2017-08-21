نائب الرئيس اليمني: خطر إيران يهدد مستقبل البلاد

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن ‏صالح الأحمر أن إيران هي مكمن الخطر ‏ومصدره الذي يهدد ‏مستقبل #اليمن

كما شدد الفريق محسن بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الأحد، أن جماعة ‏#الحوثي الانقلابية تمثل أداة #إيران في اليمن، مشيراً إلى أن اليمنيين جميعاً يعرفون تبعية الحوثي ‏وولائه لإيران.

وأعرب عن ثقته بأن اليمنيين جميعًا بمختلف مشاربهم يعرفون مكمن الخطر ومصدره، مشيرًا إلى أن الجيش اليمني سيرفض الاستجابة لأوامر من استهدف حياتهم وعتادهم العسكري، وأحل بدلًا عنهم ميليشيات وحاول الزج بهم في حروب عبثية مع إخوانهم اليمنيين ومع دول الجوار.

وأضاف نائب الرئيس اليمني بالقول: إن "جيش سبتمبر وأكتوبر لن يستجيب لمن قتل جنوده وقادته واستبدله بالميليشيات ونهب معسكراته وسلاحه وعتاده وسخره في الاعتداء على اليمنيين والأشقاء".

وتأتي تلك التصريحات لتؤكد مرة أخرى على الدور السلبي للذي تلعبه إيران في هذا البلد الذي يعيش أوضاعاً إنسانية سيئة مع تفشي وباء الكوليرا من جهة، واحتدام الخلافات بين شريكي الانقلاب.

فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بوباء #الكوليرا في اليمن خلال الأيام الخمسة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1997 حالة منذ أواخر إبريل الماضي.

أما على صعيد الخلافات المستعرة بين شريكي الانقلاب ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، فقد كان آخرها الهجوم الذي شنه المخلوع صالح السبت على جماعة الحوثيين متهما المسؤولين بما يسمى اللجان الثورية بالفساد وإهدار المال العام مهدّدا في الوقت ذاته بعدم مغادرة #صنعاء في حال افتعال الفوضى.

