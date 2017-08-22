المخلافي: إيران تقف وراء أزمة اليمن

أوضح وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، أن #إيران، التي تدعم الانقلابيين #الحوثيين في #اليمن، لا يمكن أن تساهم في حل الأزمة التي مزقت البلاد، متهماً طهران بأنها السبب الرئيسي للأزمة.

وقال المخلافي إن إيران مستمرة في دعم الحوثيين، كاشفاً أن الأسلحة الإيرانية لا تزال تُهرَّب للميليشيات.

وكان نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح الأحمر، فد أكد، في وقت سابق، أن طهران هي مكمن الخطر ‏ومصدره الذي يهدد ‏مستقبل اليمن.

كما شدد الفريق محسن، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الأحد، أن جماعة ‏الحوثي تمثل أداة إيران في اليمن، مشيراً إلى أن اليمنيين جميعاً يعرفون تبعية الحوثي ‏وولائه لإيران.