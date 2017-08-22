فعاليات مكثفة في الأمم المتحدة لبحث سبل السلام باليمن

شهدت الأمم المتحدة في نيويورك فعاليات مكثفة نظمتها بعثة #السعودية بالتعاون مع بعثة #اليمن حول الأزمة اليمنية. كما شملت جلسة غير رسمية لمجلس الأمن وندوة مطولة بعنوان "الطريق إلى السلام المستدام في اليمن"، بهدف توضيح موقف التحالف والمملكة والحكومة اليمنية الشرعية مما يدور في البلاد، سياسياً وإنسانياً.

وأظهر المبعوث الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تفاؤلاً ملفتاً للنظر، ووضع اللوم الأكبر للأزمة على انعدام الثقة بين الطرفين.

أما الجانب الإنساني ربما كانت له حصة الأسد من فعاليات هذا اليوم، فقد كان موضوعاً بارزاً في الندوة الموسعة. وعقد مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً وغير رسمي، استمع خلاله لإفادة من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أجاب بعد ذلك على كل تساؤلات الأعضاء، وتساؤلات الصحافة الدولية فيما بعد.

يذكر أن هدف تنظيم نشاطات هذا اليوم الحافل، في هذا المحفل الدولي، هو ولا شك لتسليط مزيد من الضوء على حقائق الأزمة اليمينة بشقيها السياسي والإنساني، منعاً للغط والشائعات والأكاذيب الدعائية الملفقة.