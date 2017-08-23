إصابة وكيل محافظة البيضاء ومقتل مرافقيه بكمين في أبين

أصيب وكيل محافظة #البيضاء الشيخ #أحمد_العسيلي وقُتل 3 من مرافقيه اليوم الأربعاء في كمين نفذه مجهولون بمنطقة امسرة بمديرية #لودر في محافظة أبين، حسب ما أكدته مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث".

وتشهد محافظة #أبين حملة عسكرية وأمنية للقضاء على عناصر تنظيم القاعدة التي تتخذ من البلدة الجنوبية معقلاً لها في #اليمن.

وفي 8 أغسطس/آب الحالي قُتل جنديان وجرح 14 آخرون من أفراد الجيش اليمني بهجوم انتحاري استهدف نقطة أمنية أقامها الجيش في منطقة جحين في محافظة أبين. وأكد مصدر عسكري أن انتحاريا يُعتقد أنه من تنظيم القاعدة، كان يستقل سيارة مفخخة اقتحم النقطة الأمنية على الطريق الرئيس بالقرب من منطقة تمركز قوات اللواء 103 وفجر نفسه فيها.

أما في 14 أغسطس، فقُتل عنصران من تنظيم القاعدة في غارة جوية من طائرة بدون طيار. وكان العنصران يستقلان دراجة نارية حين استهدفتهما الغارة في منطقة المرون بمديرية خبر المراقشة ما أدى إلى مقتلهما على الفور.