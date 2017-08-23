حرب اليمن تُغلق 1400 مدرسة وتحرم مليون طفل من التعليم

كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام التربوي في محافظة #تعز عن غلق 1400 مدرسة جراء الحرب وانقلاب #الحوثيين على السلطة الشرعية منذ سبتمبر عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن 78% من المدارس المغلقة متضررة بشكل جزئي أو كلي و22% محتلة عسكرياً أو تستخدم لإيواء نازحين، وأن هذه المشكلة أدت إلى تراجع نسبة الالتحاق بالتعليم بنسبة كبيرة مقارنة بالعام العام 2016 ما ساهم في زيادة عدد الأطفال خارج المدرسة.

التقرير أكد أن عدد الأطفال خارج المدرسة منذ بداية الحرب حتى الآن يصل إلى مليون و400 طفل في سن التعليم العام، إضافة إلى مليون و700 طفل قبل الحرب، ما تسبب في ارتفاع عدد الأطفال خارج المدرسة إلى 3 ملايين و100 ألف طفل، فيما بلغت حوادث الاعتداء على المدارس أثناء الدوام المدرسي منذ بداية الحرب 32 حادثة اعتداء على مدراس في مختلف محافظات الجمهورية.

وسجل التقرير 16حادثة قتل لأطفال وهم في طريقهم من وإلى المدرسة من قبل #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح.

وأشار إلى أنه لم يعد نشر الأفكار الطائفية في أوساط الطلبة يقتصر على الأنشطة الصيفية الموجهة بل تعدى الأمر إلى إقدام الحوثيين على تعديل المناهج المدرسية على أساس طائفي، ويصاحب ذلك فتح مراكز تعليم طائفي في المساجد ومراكز صيفية في المدارس للغرض ذاته، إضافة إلى حالة التعبئة العامة و #الشحن_الطائفي عبر وسائل الإعلام ما يجعل المدرسة مكاناً للتعبئة الطائفية.

وقال المركز في تقريره:" إن نسبة النزوح المرتفعة في صفوف الطلبة التي تزيد على 19% من إجمالي الطلبة البالغ عددهم 6 ملايين طالب وطالبة تمثل وأحداً من أبرز المخاطر المهددة بحرمانهم من مواصلة تعليمهم، وهناك واحد من كل اثنين من الأطفال النازحين لم يتلق أي تعليم رغم بقاء الكثير منهم مقيدين في سجلات المدرسة".

وأضاف:" إن توقف مرتبات 70% من المعلمين منذ 10 أشهر أثرت بشكل مباشر على العملية التعليمية حيث تلقى ما يقارب 4 ملايين ونصف المليون طفل فقط نصف الساعات الدراسية التي حصل عليها زملاؤهم في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية".