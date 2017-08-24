استكمال تفويج الحجاج اليمنيين للأراضي المقدسة

أعلنت بعثة الحج اليمنية، الأربعاء، عن استكمال عملية تفويج #الحجاج_اليمنيين إلى الأراضي المقدسة لهذا الموسم 1438هـ.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد، رئيس البعثة، أحمد عطية، أنه تم الانتهاء من تفويج 24255 حاجاً يمنياً إلى #الأراضي_المقدسة مع غروب شمس الثلاثاء الموافق 30 ذي القعدة، وهم إجمالي حصة #اليمن المقررة في الحج لهذا العام.

وأوضح عطية أن الوضع الاستثنائي الذي تمر به اليمن يحتم على الجميع استشعار المسؤولية الدينية والوطنية في خدمة ضيوف الرحمن، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية.

وشدد على ضرورة تجاوز السلبيات التي حدثت خلال مواسم #الحج السابقة.

ونجحت الحكومة اليمنية في انجاز عملية التفويج وفقاً للبرنامج المحدد، رغم العراقيل التي وضعتها #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية أمام الحجاج في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال احتجاز جوزات سفر 2000 حاج، وعرقلة مغادرة مئات آخرين، وعدم السماح لهم الا بعد وساطات قبلية، ما أدى إلى إرباك جدول التفويج.

وتوفيت امرأتان يمنيتان، أثناء عملية التفويج، في #منفذ_الوديعة الحدودي البري الرابط بين اليمن و #السعودية، وهما في طريقهما إلى بيت الله الحرام للحج، وأوضحت بعثة الحج اليمنية أن الوفاة طبيعية.

يذكر أن 300 شاب من حضرموت تطوعوا هذا العام، لتقديم الخدمات للحجاج اليمنيين على مدار 24 ساعة، من مياه وغذاء وسكن وتوفير حمامات عامة، وذلك للمرة الأولى في منفذ الوديعة، الذي يفتقر لكثير من الخدمات.