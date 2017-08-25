بالصور.. الحوثيون يتحدون حشد المخلوع باستعراض عسكري

تحدت ميليشيا #الحوثي حشد شريكها الأساسي في الانقلاب الرئيس #المخلوع علي عبدالله #صالح، في ميدان السبعين وسط العاصمة #صنعاء، باستعراض قوتها العسكرية، مساء الخميس، في الميدان الذي احتضن فعالية حزب المؤتمر الشعبي، وشوارع صنعاء، عقب ساعات قليلة من مغادرة حشود المخلوع.

وجابت أطقم ودوريات عسكرية حوثية، محملة بالمسلحين من ميليشياتها، ميدان #السبعين وعدد من شوارع صنعاء، في رسالة تحدٍ عسكرية لحليفهم المخلوع صالح، ومهرجانه الحاشد، مع اشتداد التوتر بين الطرفين، واتهام الحوثيين بمحاولة اغتيال المخلوع صالح في ميدان السبعين.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام الحوثيين، ميليشياتهم وهي تجوب الشوارع وسط العاصمة صنعاء، مرددين صرختهم "الخمينية" ورافعين صور زعيمهم المتمرد عبدالملك الحوثي وشعارهم.

وأوضحت مصادر محلية، أن هذه الأطقم العسكرية قدمت من مخيمات الاعتصام التي حشدها الحوثيون في مداخل العاصمة الأربع، الخميس، لمواجهة فعالية المخلوع صالح، الذي يتهمونه بأنه ينوي الانقلاب عليهم.

وأعلن قيادي حوثي عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم، أن حشودهم في مداخل العاصمة هي من منعت المخلوع صالح من تنفيذ مخططه بالانقلاب عليهم.

وسجلت مخيمات حشد الحوثيين في مدخل العاصمة حضورا باهتا، عكس حجم الميليشيا الحقيقي فيما لو فك شريكها الأساسي في الانقلاب المخلوع صالح ارتباطه عنها.