ميليشيات الحوثي تعدم مختطفاً معاقاً شنقاً في تعز

أقدمت #مليشيا_الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية، الخميس، على إعدام مواطن يمني معاق "شنقا"، بعد شهر من اختطافها له دون أي تهمة، ومن غير حتى محاكمة هزلية من تلك التي اعتادوا نصبها لتبرير جرائمهم.

وقامت الميليشيا الانقلابية بشنق المواطن علي سعيد الأغبري البالغ من العمر 65 عاما، في إحدى المدارس بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، كما قالت شبكة تعز الإخبارية.

ونقلت الشبكة عن مصدر مقرب من الضحية، إن الميليشيات الانقلابية قامت باختطاف الاغبري، من منطقة الاحيوق بمديرية #الوازعية ، غرب تعز، قبل شهر.

وأكد المصدر أن الضحية كان يعاني من إعاقة دائمة جراء بتر ساقه منذ سنوات عديدة، لكن هذا لم يمنع الانقلابيين من اختطافه وحجزه لمدة شهر قبل ارتكاب جريمة الإعدام، الخميس.

ويعاني عشرات المواطنين من أبناء الوازعية ويلات التعذيب داخل سجون ميليشيا الحوثي وصالح، التي تحتجزهم دون تهم أو مسوغات قانونية، وبلا مساءلة.

وبجانب الإعدامات التي تنفذها الميليشيا الانقلابية للمختطفين خارج القانون، فإنها تعمل كذلك على إصدار أحكام كيدية من المحاكم الخاضعة لسيطرتها، لعشرات المخفيين قسريا في سجونها، حيث اختطفت منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، الآلاف من المعارضين لمشروعها الطائفي الإيراني.