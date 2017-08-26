التحالف: الهدف الذي تم قصفه في صنعاء مركز للميليشيات

أوضح المتحدث الرسمي لقوات #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، السبت، بشأن ادعاء استهداف أحد المنازل في #فج_عطان بالعاصمة اليمنية #صنعاء فجر يوم الجمعة، أن القيادة المشتركة للتحالف استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المختارة بما فيها إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف، كذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.

الميليشيات أقامت موقعها بين المدنيين

وأشار إلى أنه تبين أن الهدف العسكري المخطط له هو "هدف عسكري مشروع" يتمثل بمركز للقيادة والسيطرة/اتصالات، يتبع للميليشيات الحوثية المسلّحة، تم استحداثه بغرض اتخاذ المناطق السكنية القريبة منه والمدنيين دروعًا بشرية لحمايته.

وأضاف أنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي والتي اتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط والتنفيذ ووجود خطأ (تقني) كان سببًا في وقوع الحادث العرضي غير المقصود وثبوت عدم الاستهداف المباشر للمنزل محل الادعاء.

وأعرب باسم التحالف عن بالغ الأسى لوقوع هذا الحادث العرضي غير المقصود ووجود أضرار جانبية بالمدنيين، وعن صادق المواساة لأقاربهم وذويهم.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة التحالف قد بدأت بإجراءات إحالة الحادث العرضي غير المقصود للفريق المشترك لتقييم الحوادث بشكل فوري لاستكمال الإجراءات بشأنه، مشدداً على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك التزامها القانوني والأخلاقي بمبدأ الشفافية في حالات الحوادث العرضية.

