اليمن.. أكاديمي بجامعة صنعاء مات جوعاً في منزله

توفي أكاديمي بارز في #جامعة_صنعاء، داخل شقته التي يستأجرها في العاصمة #صنعاء قبل أن يكتشف جيرانه جثته بعد مرور 12 يوما على وفاته.

وأكدت الدكتورة فاتن عبده محمد، أن الدكتور #عمر_العمودي، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة صنعاء، قضى في بيته. وقالت في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك: "زميلي مات جوعا في شقته".

وأوضحت الدكتورة فاتن، وهي إحدى قيادات نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، أن الدكتور العمودي مات وحيدا إلى أن فاحت رائحة الجثة، ودعت من يعرف أحدا من أهله لإخبارهم بالواقعة.

وكتب جاود العواضي، أحد طلابه، أنهم تعودوا على عدم تأخر الدكتور العمودي على موعد المحاضرة على الإطلاق. وتابع: "الخميس الماضي وعلى غير العادة تأخر، قلنا مازحين: لعله قد مات". وأضاف: "كان يعيش وحيدا، ولم يكن هنالك من يسأل عنه أو يزوره".

ويعيش الأكاديميون وموظفو جامعة صنعاء وكل موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله #صالح الانقلابية، أوضاعا مأساوية صعبة، بسبب نهب الحوثيين الانقلابيين لمرتباتهم، ووقف صرفها منذ عام كامل.