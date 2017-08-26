صحافي يمني مختطف يدخل في غيبوبة جراء تعذيب الانقلابيين

دخل #الصحافي_اليمني_المختطف #عبدالرحيم_محسن، السبت، في حالة #غيبوبة نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي في #سجون #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمحافظة #تعز، التي اختطفته الثلاثاء الماضي، أثناء توجهه للعلاج في أحد المستشفيات، واقتادته إلى أحد معتقلاتها بعد نهب سيارته واقتحام منزله.

وقال عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، إن الصحافي محسن، دخل في غيبوبة جراء التعذيب في معتقله بمدينة "الراهدة" في تعز جنوب غرب البلاد. مؤكدا رفض ميليشيا الحوثي نقله إلى المستشفى.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة الصحافي "محسن" تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي في سجون الانقلابيين بالراهدة. مشيرة إلى أن حالته الصحية متدهورة للغاية، وهناك خطورة كبيرة على حياته.

واختطفت ميليشيا الانقلاب الكاتب الصحافي عبدالرحيم محسن الثلاثاء الماضي، من مدينة الراهدة شرقي محافظة تعز، عندما كان في طريقه للعلاج جراء تدهور حالته الصحية، وعقب اختطافه، اقتحمت منزله الكائن في قرية الحسية بعزلة المشجب في مديرية "الصلو"، وأجبرت أسرته تحت التهديد على تسليم أشياء خاصة بها بينها هاتفه المحمول.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اختطاف الميليشيات للصحافي محسن، محملة الانقلابيين كامل المسؤولية عن سلامة حياة الصحفي وأمنه الشخصي، كما طالبت الميليشيا بسرعة الإفراج عنه وإعادة سيارته ومقتنياته.

ويعد الكاتب الصحافي عبدالرحيم محسن واحدا من الرافضين للانقلاب ومن أشهر المناوئين سياسيا وإعلاميا وفكريا لنظام المخلوع صالح.

وتختطف الميليشيا الانقلابية في سجونها بالعاصمة صنعاء 18 صحافيا يعيشون أوضاعا قاسية، ويتعرضون للتعذيب، وأصدرت في إبريل الماضي حكما بالإعدام على الصحافي عبدالرقيب الجبيحي، في محاكمة هزلية استغرقت أقل من 10 دقائق، كما أحالت مؤخرا 10 صحافيين آخرين للمحاكمة.