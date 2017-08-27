الأردن يرسل طائرة مساعدات إنسانية طارئة إلى اليمن

أرسل #الأردن، الأحد، طائرة محملة بنحو 15 طناً من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى #اليمن، الذي يواجه خطر #المجاعة ووباء #الكوليرا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع سلاح الجو الملكي، سيرت اليوم الأحد طائرة مساعدات إنسانية بحمولة 15 طناً من المواد الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية للشعب اليمني الشقيق كمساعدات طارئة، نتيجة للظروف التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي".

ونقلت الوكالة عن مستشار الهيئة، رجب زبيدة، قوله إنه "وبناء على التوجيهات الملكية السامية غادرت طائرة المساعدات الإنسانية إلى اليمن الشقيق يرافقها وفد رسمي من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتسليم هذه المساعدات بالتنسيق مع مركز #الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتوزيعها على الجهات الطبية المختصة هناك".

من جانبه، قال سفير اليمن في الاردن، علي أحمد العمراني، إن "هذه المساعدة الكبيرة والمبادرة الطيبة من قبل الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني الشقيق، تأتي للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة"، مشيراً إلى أن "كل ما يقدمه الأردن هو محل تقدير من قبل القيادة والشعب اليمنيين".

وكان الأردن قد ارسل في عام 2015 طائرتين محملتين بأكثر من 30 طناً من المواد الإغاثية والغذائية إلى اليمن.