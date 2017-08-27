بعد نحو عامين من المعارك.. الشرعية تقتحم ميدي

اقتحمت قوات #الجيش_اليمني مدينة #ميدي الساحلية بمحافظة #حجة بعد نحو عامين من المعارك مع ميليشيات #الحوثي.

وسيطرت قوات الجيش اليمني على أجزاء واسعة من أحياء ميدي الشرقية بمشاركة قوات التحالف، وفق مصدر إعلامي.

وتستمر المعارك باتجاه الساحل الغربي، حيث فر مسلحو الحوثي إلى هناك، كما أدت تلك المعارك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.

وكان الجيش الوطني اليمني قد أفشل، في وقت سابق من آب/أغسطس الحالي، هجوماً للميليشيات حاولت فيه كسر الحصار المطبق على عناصرها المحاصرة داخل ميدي.

وأعلن الجيش مقتل 31 حوثياً، وإصابة 45 في ميدي و #حرض بمعارك وغارات للتحالف، حيث نفذت مقاتلات التحالف أكثر من 20 غارة استهدفت مواقع وتحصينات ومخازن أسلحة وعربات عسكرية للانقلابيين.