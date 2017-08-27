مجزرة ترتكبها ميليشيات الحوثي بتعز وتسفر عن مقتل مدنيين

أفادت الأنباء عن سقوط قتيلان وإصابة 4 مواطنين جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها #الميليشيات_الانقلابية على سوق بئرباشاة وهو سوق شعبي غرب #مدينة_تعز. وسقطت القذيفة على مطعم كان يجلس في عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية في تعز أن قصفاً عنيفاً شنته على أحياء بير باشا غربي المدينة من مواقع تمركزها في شارع الخمسين غربي المدينة.

وتقوم المليشيا الانقلابية بقصف مدفعي من مواقع تمركزها في أطراف مدينة تعز بشكل شبه يومي مستهدفة الأحياء السكنية، مخلفة عدداً من الضحايا المدنيين إضافة إلى ما تلحقه من أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.

وتتعمد الميليشيات قصف الأسواق الشعبية المزدحمة بالسكان بطريقة عشوائية، حيث قتل عدد كبير من الأطفال والنساء خلال الأشهر الماضية غرب المدينة نتيجة القصف العشوائي والمتكرر من قبلها.