ميليشيات الحوثي تمنع نواب صالح من مغادرة صنعاء

أصدرت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية تعميماً على مختلف النقاط والحواجز الأمنية التابعة لها في شوارع #صنعاء ومداخلها الرئيسية بمنع أي من أعضاء مجلس النواب وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام ومقربين من #المخلوع_صالح من مغادرة العاصمة.

كما أكدت مصادر أمنية قريبة من #جماعة_الحوثي صدور تلك التوجيهات بالتزامن مع نشر المزيد من الدوريات العسكرية التابعة للحوثيين، ونصب نقاط تفتيش وحواجز أمنية في عدد من أحياء وشوارع صنعاء، وفي الجهة الجنوبية من العاصمة، وبالقرب من منزل المخلوع صالح في منطقة الكميم بشارع حدة.

وتمركز مسلحون حوثيون بحسب شهود عيان منذ ساعات الصباح الأولى أمام مقر حزب المؤتمر الشعبي في حي حدة، وفي مبان تابعة له في شارع الجزائر القريب من منزل الرئيس المخلوع، كما تواجدت عربات مسلحة مع عشرات من مقاتلي الميليشيات في مبنى معهد الميثاق التابع لحزب المؤتمر في شارع تونس.

فيما نفذت ميليشيات الانقلاب في اليمن حملة اعتقالات خلال الساعات الماضية في صنعاء طالت العشرات من أنصار صالح ونشطاء حزب المؤتمر الشعبي العام.

وأشارت مصادر طبية إلى أن مسلحين حوثيين اقتحموا في أعقاب اشتباكات الليلة الماضية مستشفيين قريبين من ميدان السبعين، واعتقلوا عدداً من الجرحى التابعين لقوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح.