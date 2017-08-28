أوضاع متوترة في صنعاء وانتشار عسكري من الطرفين

أعلنت مصادر يمنية أن الوضع مازال متوتراً بين ميليشيات #الحوثي وقوات #المخلوع_صالح في #صنعاء عقب الاشتباكات الساخنة بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن النقاط الأمنية التي استحدثتها ميليشيات الحوثي مازالت موجودة في وقت تزداد التحشيدات من كلا الطرفين، حيث انتشرت وحدات من الحرس الجمهوري والحرس الخاص التابع لصالح في السبعين والنهدين ودار الرئاسة. أما الحوثيون فنشروا عناصرهم في معظم شوارع صنعاء، خاصة في الجانب الجنوبي من العاصمة.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أصدرت تعميماً، الأحد، على مختلف النقاط والحواجز الأمنية التابعة لها في شوارع صنعاء ومداخلها الرئيسية بمنع أي من أعضاء مجلس النواب وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام ومقربين من المخلوع صالح من مغادرة العاصمة.