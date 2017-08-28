التحالف يكثف غاراته على انقلابيي اليمن في مختلف الجبهات

كثفت مقاتلات #التحالف_العربي، خلال الساعات الماضية، من غاراتها على مواقع وتجمعات ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح في عدة جبهات.

وتركز القصف، بمشاركة مروحيات الأباتشي، في جبهة #ميدي شمال غرب محافظة #حجة الحدودية، حيث شنت الطائرات أكثر من 20 غارة، بالتزامن مع تقدم وحدات من الجيش الوطني والسيطرة على الأجزاء الشرقية من المدينة.

وشمل القصف الجوي مواقع للانقلابيين في مديرية #مجز التابعة لمحافظة #صعدة، والعطفين في مديرية كتاف، وفق مصادر عسكرية.

كما قصفت طائرات التحالف تجمعات للميليشيات بمنطقة بني بارق في جبهة نهم شمال شرق العاصمة #صنعاء، وفي جبهة #صرواح غرب محافظة مأرب.

وتجددت المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في منطقة يختل شمال مديرية المخاء الساحلية في محافظة تعز.

من جهته، نقل "سبتمبر.نت"، التابع للجيش الوطني، عن مصدر عسكري ميداني، أن معارك ضارية بين قوات الجيش والمتمردين دارت في الجبهة الساحلية بإسناد من طائرات التحالف العربي. كما تواصلت المواجهات في منطقة الهاملي شمال معسكر خالد بن الوليد وفي جبهة جبهات الصلو وحيفان جنوب تعز بعد وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات لمحاولة قطع طريق هيجة العبد، الطريق الوحيد الذي يربط بين تعز وعدن.

كذلك تواصلت المعارك الضارية بين قوات الجيش والميليشيات بمنطقة الهاملي في مديرية موزع المجاورة، رافقها قصف مدفعي متبادل بين الجانبين.