الحوثيون يفتون بإهدار دم أحد القيادات المنشقة عنهم

أصدر قيادي بارز في #ميليشيا_الحوثي، الاحد، فتوى بإهدار دم القيادي المنشق عنهم والناطق الرسمي باسمهم في مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي.

وأفتى المدعو علي عبدالعظيم الحوثي، والمكنى بـ "أبو زنجبيل الحوثي"، بقتل علي البخيتي، باعتباره "مفسد في الارض" حسب وصفه.

وقال القيادي علي الحوثي: "هذه فتوى مني وأتحمل تبعاتها أمام الله، من تمكن من علي البخيتي فليقتله لأنه مفسد في الأرض".

واستشهد القيادي الحوثي، بآيات قرآنية (استخدمها في غير سياقها)، لتبرير فتواه بوجوب قتل البخيتي "بعد اعلانه الحرب عليهم، كما قال، وتحريضه لشريكهم في الانقلاب (حزب المخلوع صالح)، على قتالهم.

وفي تعليقه على الفتوى، قال القيادي المنشق عن الحوثيين، علي البخيتي أن دمه الذي أهدره الحوثيون ليس بأعز من أي مواطن يمني؛ في أي بقعة من البلاد.

وخاطب البخيتي الحوثيين في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: " لقد أهدرتم دم شعب بأكمله؛ وانتهكتم حرمة دولة ومؤسسات؛ وفجرتم بيوت ومعاهد؛ وأشعلتم بطائفيتكم الحرب والفتن في كل مكان".

وأضاف "قتلتم وعذبتم أسرى حتى الموت؛ وحاصرتم تعز حتى من الأكل والشرب والدواء؛ وتقصفون أحيائها فتقتلون عشرات المدنيين فيها؛ وضربتم النساء أمام معتقلاتكم، وما دم على البخيتي ولا حياته بأعز من أي مواطن يمني".

وساهم #البخيتي المقيم حاليا في الأردن، في فضح مشروع الحوثيين الطائفي المدعوم ايرانيا، باعتباره أحد القيادات السابقة المطلعة على خفايا ما يدور داخل هذه الجماعة، ما فاقم من نقمة وغضب الحوثيين عليه.

وهذه هي ثاني فتوى حوثية بإهدار دم أحد معارضيهم، بعد فتوى مماثلة اصدروها في رمضان الماضي ضد الفنان الكوميدي محمد الاضرعي، الذي قدم برنامج "غاغة" على شاشة احدى الفضائيات اليمنية وسخر منهم وانتقد مشروعهم وارتباطهم بشيعة إيران بشدة.