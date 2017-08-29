الميليشيات تقمع احتجاجات داخل السجن المركزي بصنعاء

أفادت مصادر "العربية" أن حراسة #السجن #المركزي من #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح #قمعت ليلة، الاثنين إلى الثلاثاء، #احتجاجات داخل السجن المركزي بـ #صنعاء قام بها مئات من #المعتقلين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.

المحتجون طالبوا بتوفير الغذاء والمياه لهم المنقطعة عن السجن منذ عدة أيام.

وأكد شهود عيان أن الميليشيات استخدمت الهراوات و #القنابل_الغازية لتفريقهم وإعادتهم بالقوة إلى عنابرهم.

رابطة أمهات المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح دانت ما تعرض له السجناء من أعمال عنف واعتداءات بالضرب والقنابل الغازية.

وحملت الرابطة في بيان لها الميليشيات مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء وما ستؤول إليه مستقبلا نتيجة أعمال القمع والتعذيب التي يتعرضون لها.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة التدخل لإنقاذ مئات المعتقلين السياسيين بينهم عشرات النشطاء والصحافيين الذين تحتجزهم الميليشيات في السجن المركزي بصنعاء.