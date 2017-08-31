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المملكة: التحالف يحمي المعابر المائية من تهديد الحوثي

المصدر: دبي – العربية نت
طائرات التحالف العربي في اليمن
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ترأس قائد القوات البحرية الملكية السعودية، عبدالله بن سلطان السلطان، الوفد المشارك من القوات #البحرية_السعودية في مؤتمر الأمن البحري الدولي IMSS 2017، الذي تستضيفه القوات البحرية الإندونيسية في جمهورية #إندونيسيا.

وندد السلطان في كلمة ألقاها بالمؤتمر بما يتعرض له الأمن البحري في جنوب #البحر_الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من تهديد متصاعد من #ميليشيات_الحوثي المسلحة.

كما أشاد بالدور والجهود التي تقوم بها #دول_التحالف بقيادة المملكة للحفاظ على أمن هذه المعابر المائية المهمة.

ودعا السلطان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة هذا التهديد.

كلمات دالّة

#البحرية السعودية, #أندونيسيا, #البحر الأحمر, #ميليشيا الحوثي, #دول التحالف, #إندونيسيا, #ميليشيات الحوثي

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