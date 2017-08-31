المملكة: التحالف يحمي المعابر المائية من تهديد الحوثي

ترأس قائد القوات البحرية الملكية السعودية، عبدالله بن سلطان السلطان، الوفد المشارك من القوات #البحرية_السعودية في مؤتمر الأمن البحري الدولي IMSS 2017، الذي تستضيفه القوات البحرية الإندونيسية في جمهورية #إندونيسيا.

وندد السلطان في كلمة ألقاها بالمؤتمر بما يتعرض له الأمن البحري في جنوب #البحر_الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من تهديد متصاعد من #ميليشيات_الحوثي المسلحة.

كما أشاد بالدور والجهود التي تقوم بها #دول_التحالف بقيادة المملكة للحفاظ على أمن هذه المعابر المائية المهمة.

ودعا السلطان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة هذا التهديد.