اليمن.. مقتل 18 من الميليشيات في عملية للجيش بالرويس

قُتل أكثر من 18 وأصيب العشرات من #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح في عملية التفاف نوعية، نفذها الجيش الوطني في منطقة الرويس التابعة لمحافظة #الحديدة ضمن معركة تحرير الساحل الغربي.

وقال ناطق عسكري في محور #تعز إن عملية الالتفاف تمت فجر اليوم من منطقة يختل والرويس باتجاه الزهاري أولى مناطق الحديدة، وتم تدمير 4 عربات عسكرية للميليشيات، مشيراً إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة بإسناد من مقاتلات #التحالف_العربي، حيث يقوم الجيش الوطني بالضغط على الميليشيات التي تتراجع بشكل كبير جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.