ميليشيا الانقلاب تعدم مواطناً يمنياً أمام أسرته

أعدمت ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح الانقلابية، الأربعاء، مواطناً #يمنياً أمام أفراد أسرته، بتهمة التعاون مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي أعدمت المواطن علي عبدالله سالم #حبيش رمياً بالرصاص أمام أفراد أسرته في قرية "المشقر" الريفية شمال مديرية #المخا غرب محافظة تعز، بتهمة التعاون مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والتحالف العربي بقيادة السعودية، التي حررت المديرية.

وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من أسبوع على ارتكاب الميليشيات الانقلابية جريمة مماثلة، أعدمت فيها شنقا المواطن المسن والمعاق علي سعيد الأغبري في منطقة الأحيوق جنوب الوازعية محافظة تعز، وبذات التهمة.

وترتكب الميليشيات الانقلابية جرائم حرب متكررة، بينها تنفيذ إعدامات ميدانية للمدنيين خارج القانون، حيث سجلت عشرات الحالات التي قامت فيها بإعدام مواطنين أمام أسرهم، ولأسباب واهية لم تكلف نفسها حتى عناء التحقق منها.