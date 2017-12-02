التحالف: انتفاضة شعب اليمن ستخلصه من شر ميليشيات إيران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه يتابع كافة الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية، بحسب ما أوردت وكالة "واس".

وأكد في بيان وقوف التحالف بكل قدراته في كافة المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.

وقال في بيان أصدره، السبت، تعليقاً على احتدام المعارك في صنعاء بين قوات حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي: "هذه المرحلة من تاريخ #اليمن تتطلب التفاف الشرفاء من أبناء اليمن في هذه الانتفاضة المباركة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والقبلية، بمن فيهم أبناء حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى وقياداتها الشرفاء للتخلص من الميليشيات التابعة لإيران".

وتابع: "ندرك أن الشرفاء من أبناء حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته وأبناء الشعب اليمني الأصيل الذين أجبرتهم الظروف على البقاء تحت سلطة الميليشيات الإيرانية الطائفية قد مروا بفترات عصيبة مشبعة بالتهديد بالقتل والتنكيل وتفجير الدور والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف أن "أشقاءهم في تحالف دعم الشرعية على ثقة تامة بأن استعادتهم زمام المبادرة وانحيازهم لشعبهم اليمني وانتفاضته المباركة ستخلص اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية الطائفية الإرهابية، وعودة يمن الحكمة إلى محيطه الطبيعي العربي الخالص".

وشهدت الأيام الثلاثة المنصرمة اشتباكات بين أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي، إلا أن المعارك احتدمت فجر السبت بين الطرفين، ما أدى إلى سقوط أكثر من 80 قتيلاً.

وسيطرت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام على مبنى وزارة الدفاع والجمارك والمالية في العاصمة اليمنية، كما سيطرت بدعم من مجموعات قبلية على مطار صنعاء.