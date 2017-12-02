هذه هي المواقع الحيوية التي سيطر عليها المؤتمر بصنعاء

سيطرت قوات حزب المؤتمر (الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح) السبت، على مواقع عدة في العاصمة صنعاء، غداة اشتباكات مسلحة مع ميليشيات الحوثي.

وسيطرت قوات المؤتمر على مباني سفارات #السعودية والإمارات والسودان، كما سيطرت على مبنى وزارة الدفاع وكلية الشرطة ومعسكر النقل والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في #صنعاء.

وفي شمال صنعاء، سيطرت قوات المؤتمر على مبنى وزارة الداخلية ومعسكر النجدة.

كما سيطرت على مبنى التلفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين، فضلاً عن السيطرة الكاملة على مطار صنعاء.

كما تمكنت قوات حزب المؤتمر من السيطرة على مدينة ذمار بالكامل.

إلى ذلك، تمكن مسلحون قبليون من طرد ميليشيا الحوثي من مدينة #المحويت، كما أفيد عن قيام قوات موالية للمؤتمر بالسيطرة على مدينة #إب.

وأفاد مراسل العربية أن الطرفين استقدما مقاتلين وتعزيزات عديدة إلى العاصمة، وأن قوات المؤتمر سيطرت على معسكر #كزيز جنوب العاصمة.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في #صنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات صالح، الجمعة، عن العشرات من القتلى والجرحى، حسبما أعلنت مصادر طبية يمنية.

يشار إلى أنه فشلت كل الوساطات التي تدخلت منذ الجمعة بين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي من أجل تهدئة الوضع.

اشتعال المواجهات

وتقدمت ثلاث وساطات إلا أنها لم تتوصل إلى حل، ولم تستطع السيطرة على الوضع أو الوصول إلى أي تهدئة أو اتفاق أو رفع المتارس وبعد كل ساعتين أو ثلاث تتجدد المواجهات في الأحياء التي يسيطر عليها صالح وأتباعه، وهي الحي السياسي - الجزائر - وتمتد المواجهات إلى جولة المصباحي وحي عصر وجولة الرويشان باتجاه منزل صالح غربي سوق الكميم.

وتشير المعلومات إلى أن حزب المؤتمر سيطر على أحد مقرات الحوثيين بالحي السياسي في عمارة الروحاني بجوار مدرسة ابن ماجد.

وتضيف المعلومات أنه منذ الساعة الواحدة فجر اليوم السبت امتدت المواجهات بين أنصار صالح والحوثي إلى دار سلم والحثيلي وشارع خولان، وما زالت الاشتباكات حامية ومستمرة.

وقام الحوثيون بإنزال 4 دبابات إلى شوارع حدة لتخويف العامة في صنعاء وإرهابهم، لكي لا يقفوا في صف صالح وأتباعه، واتجهت إحدى الدبابات إلى الحي السياسي لكنها لم تستطع الدخول.

رفض أوامر الحوثي

ورفضت قوات النجدة والشرطة العسكرية أوامر القيادات الحوثية للهجوم الليلة على الحي السياسي وجامع الصالح، وبدأت بالتمرد في بعض الوحدات ضد الحوثي في صنعاء.

أما القبائل فتحركت لتعزير موقف صالح وبعض مشايخ وأفراد من خولان وسنحان فقط، وهم مسيطرون على بوابة صنعاء الجنوبية.

كما سقط عشرات القتلى من القيادات الحوثية، منهم حمزة يحيى المختار وعلي خريم والقيادي عبدالله بن سالم الشريف.

كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل عاقل حارة الفوارس بمديرية آزال أمانة العاصمة وهو منصور الناهمي.