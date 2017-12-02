اليمن.. مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة نجل شقيق صالح

احتدمت المعارك في صنعاء، السبت، بين قوات حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ما أدى إلى سقوط أمثر من 80 قتيلاً و150 جريحاً.

وعلمت العربية من مصادر مطلعة أن صالح يجري مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيقه، وأن الإعلان عنه سيكون خلال الساعات القادمة.

وطوقت قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح مبنى قناة اليمن، كما سيطرت قوات حزب المؤتمر على مبنى وزارة الدفاع، والبنك المركزي، والجمارك والمالية، بالإضافة إلى مطار صنعاء، وأفادت أنباء عن اعتقال رئيس الاستخبارات العسكرية التابع لميليشيات الحوثي.

من جهتها سيطرت القبائل على الحزام الأمني لصنعاء. كما أفادت المعلومات عن أسر العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي.

حزب المؤتمر يحمل الحوثي مسؤولية اشعال الحرب

إلى ذلك، أصدر حزب المؤتمر الذي يقوده صالح بياناً أشار فيه إلى اعتداءات قامت بها ميليشيات الانقلابيين الحوثيين في مناطق صنعاء، ودعا إلى مواجهة الحوثيين.

كما دان عمليات الهجوم التي تعرضت لها منازل قياديين في الحزب من قبل الحوثيين خلال الأيام الماضية رغم تدخلات رجال القبائل لوقفها، وحمل الحوثيين كامل المسؤولية عن إشعال الحرب عبر ما سماها عناصر متهورة.

وحمل البيان أيضاً المجلس السياسي الأعلى المسؤولية المباشرة عن كل ما يجري، وعدم ردعها عناصرها وإيقافها عند حدها، والسماح لها بإقلاق أمن وسكينة العاصمة والخروج عن كل اتفاقات التهدئة.

إلى ذلك، دعا المؤتمر الشعبي وحلفاؤه الشعب اليمني ورجال القبائل أن يهبوا للدفاع عن أنفسهم مما سموه مؤامرة يحيكها الأعداء ضد الجمهورية، وينفذها المغامرون من حركة أنصار الله.