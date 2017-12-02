ميليشيات الحوثي: حجة قتل علي عبد الله صالح قد أقيمت

هددت #ميليشيات_الحوثي ضمنا بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله #صالح.

وقال الناطق باسم ميليشيات الحوثي، إن الحجة لقتل علي عبد الله صالح قد أقيمت.

ويأتي هذا التهديد الحوثي بعد سيطرة قوات حزب المؤتمر (الموالي لصالح) على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء، ودعوة الرئيس اليمني السابق لرفض أوامر الميليشيات.

ودعا الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، السبت، اليمنيين إلى الانتفاض على ميليشيات الحوثي، كما طلب فتح صفحة جديدة مع دول الجوار.

وقال صالح، الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي، في كلمة تلفزيونية، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أعمالا عدوانية وأرهبت المدنيين في صنعاء، داعيا "كل اليمنيين للانتفاض" عليها.

واشتعلت صنعاء منذ فجر اليوم السبت بين ميليشيات الحوثي وقوات حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وسيطرت قوات "المؤتمر"، مدعومة بفصائل قبلية على مطار العاصمة اليمنية، فضلاً عن مبانٍ حكومية عدة كانت سقطت في يد ميليشيات الحوثي بعيد انقلابها على الشرعية، كالجمارك والمالية، والبنك المركزي، بالإضافة إلى وكالة سبأ الحوثية، ومبنى التلفزيون.

وسيطرت قوات المؤتمر على مباني سفارات السعودية والإمارات والسودان، كما سيطرت على مبنى وزارة الدفاع ومعسكر النقل في #صنعاء.