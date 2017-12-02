بالفيديو.. موالون لصالح يأسرون عناصر حوثية

أظهر مقطع فيديو قيام عناصر مناصرة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في اليمن، بأسر العشرات من ميليشيات الحوثي.

وبحسب الفيديو، يقول صوت أحد مناصري الرئيس اليمني السابق "ها هم رجالك يا عفاش -المقصود الرئيس اليمني السابق- يخرجون أنصارالله من الملاجئ ومن تحت الأرض".

وهتف بالقول "نحن أبناء عفاش نحن العفاشيون.. بالروح بالدم نفديك يا يمن".

جاء ذلك بعدما سيطرت قوات "المؤتمر"، مدعومة بفصائل قبلية على مطار العاصمة اليمنية، فضلاً عن مبانٍ حكومية عدة كانت سقطت في يد ميليشيات الحوثي بعيد انقلابها على الشرعية، كالجمارك والمالية، والبنك المركزي، إضافة إلى وكالة سبأ الحوثية، ومبنى التلفزيون.