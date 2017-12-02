شاهد.. يمنيون يمزقون شعارات الحوثي في صنعاء

أظهرت مشاهد فيديو، السبت، يمنيين يقومون بإزالة صور لمناصري الحوثيين في صنعاء ويمزقون شعاراتهم وسط تصفيق كبير من الجماهير.

وهتف اليمنيون "بالروح بالدم نفديك يا يمن".

جاء ذلك بعدما اشتعلت صنعاء منذ ساعات الفجر الأولى، السبت، بين ميليشيات الحوثي وقوات حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وسيطرت قوات "المؤتمر"، مدعومة بفصائل قبلية على مطار العاصمة اليمنية، فضلاً عن مبانٍ حكومية عدة كانت سقطت في يد ميليشيات الحوثي بعيد انقلابها على الشرعية، كالجمارك والمالية، والبنك المركزي، بالإضافة إلى وكالة سبأ الحوثية، ومبنى التلفزيون.

وسيطرت قوات المؤتمر على مباني سفارات السعودية والإمارات والسودان، كما سيطرت على مبنى وزارة الدفاع ومعسكر النقل في #صنعاء.

إلى ذلك، تمكن مسلحون قبليون من طرد ميليشيا الحوثي من مدينة #المحويت ، كما أفيد عن قيام قوات موالية للمؤتمر بالسيطرة على مدينة #إب.