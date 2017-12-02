صالح يدعو لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار

دعا الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله #صالح، السبت، إلى فتح صفحة جديدة مع دول الجوار، مؤكداً أننا سنتعامل بشكل إيجابي، ويكفي ما حصل في اليمن".

وأكد صالح أن الشعب اليمني تحمل 3 سنوات عجاف من الحوثيين. كما دعا صالح في كلمته، القوات المسلحة لرفض تعليمات ميليشيات الحوثي.

وقال إن الشعب اليمني تحرك وقام بانتفاضة ضد العدوان السافر من #الحوثي. وأضاف "اليمنيون الآن يختارون قيادة جديدة بعيدا عن الميليشيات".

ودعا إلى وقف متبادل لإطلاق النار مع ميليشيات الحوثي تمهيداً للحوار، وقال "يجب إنهاء كافة الميليشيات العاملة على الأرض اليمنية".

وأضاف "أدعو جميع الشعب اليمني في كل المحافظات وكل مكان أن يهبّوا هبة رجل واحد للدفاع عن #اليمن ضد العناصر الحوثية التي تعبث باليمن منذ 3 سنوات للانتقام ممن حققوا وحدة اليمن وثورة سبتمبر".

وقال "انتفضوا لوحدتكم ومن أجل دولتكم".

وتحدث صالح قائلاً، إن الحوثيون واصلوا إرهاب المدنيين في #صنعاء، وبادروا بأفعال عدوانية سافرة، وواصلوا ممارساتهم الاستفزازية ضد المواطنين.

وتفوقت القوات التابعة لصالح بعد معارك طاحنة اشتدت وتيرتها منذ ليلة أمس، على مليشيات الحوثي وطردتها من كثير من مؤسسات الدولة والمعسكرات في صنعاء، ولا زالت تدور في الأثناء اشتباكات متفرقة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الحوثيين.

وظهر قبل ساعات قليلة زعيم المتمردين الحوثيين في خطاب متلفز أيضا، مناشدا الرئيس السابق بـ "التعقل"، نافيا أن تكون مليشياته هاجمت قوات صالح ومنازل قيادات حزبه، معترفا بمقتل وإصابة 40 من ميليشياته خلال مواجهات مع قوات صالح خلال اليومين الماضيين في العاصمة.