صنعاء تغلي.. "المؤتمر" يمسك بمرافق العاصمة الحيوية

اشتعلت المواجهات في صنعاء منذ ساعات الفجر الأولى يوم السبت بين ميليشيات الحوثي وقوات حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وسيطرت قوات "المؤتمر"، مدعومة بفصائل قبلية على مطار العاصمة اليمنية، فضلاً عن مبانٍ حكومية حيوية عدة كانت سقطت في يد ميليشيات الحوثي بعيد انقلابها على الشرعية، كالجمارك والمالية، والبنك المركزي، بالإضافة إلى وكالة سبأ الحوثية، ومبنى التلفزيون.

كما سيطرت قوات المؤتمر على مباني سفارات السعودية والإمارات والسودان، كما سيطرت على مبنى وزارة الدفاع، والداخلية، ومعسكر النجدة شمال صنعاء، ومعسكر النقل في العاصمة اليمنية



إلى ذلك، تمكن مسلحون قبليون من طرد ميليشيا الحوثي من مدينة #المحويت ، كما أفيد عن قيام قوات موالية للمؤتمر بالسيطرة على مدينة #إب وعلى معسكر #كزيز جنوب العاصمة.

كما عمدت قوات المؤتمر إلى محاصرة المسؤول السياسي الحوثي ورئيس ما يعرف بالمجلس السياسي، صالح الصماد،في القصر الجمهوري وسط صنعاء.

بالفيديو



القوات الموالية للرئيس السابق وأنصار المؤتمر والمواطنين يأسرون العشرات من عناصر عصابة الحوثي كانوا يختبئون في مستشفى الدرن بالعاصمة #صنعاء#اليمن_الجمهوري @RepublicanYemen pic.twitter.com/cVLhAkFRf0 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) December 2, 2017

الحوثي يهدد و"المؤتمر" يدعو للعصيان

ووسط تلك الاشتباكات العنيفة، واحتدام المعارك هدد زعيم ميليشيا الحوثي بفرض الأمن بالقوة، ووصف قوات المؤتمر بالميليشيات، وما تقوم به بالاعتداءات السافرة. كما دعا صالح إلى التعقل، والتراجع.

أما الناطق باسم ميليشيات الحوثي فلوح مهدداً بقتل صالح. وقال إن الحجة لقتل الرئيس اليمني السابق قد أقيمت.

من جهته، دعا الحزب الموالي للرئيس اليمني السابق كافة موظفي الدولة في الإدارات التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى عدم الانصياع لأوامر ميليشيات الحوثي في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، كما دعا اليمنيين للدفاع عن أنفسهم في وجه ميليشيات الحوثي.

وفي وقت لاحق السبت، دعا علي عبد الله صالح في حديث متلفز الشعب اليمني إلى الانتفاض، كما دعا كافة القوات المسلحة إلى عدم تنفيذ أوامر ميليشيات الحوثي.

وأدت الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة السبت إلى سقوط أكثر من 80 قتيلا و 150 جريحاً من الطرفين.

وأكدت مصادر طبية وصول العشرات بين قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة ومستشفيات خاصة تديرها الميليشيات، بالتزامن مع اشتداد المواجهات بين الطرفين.

القبائل تدخل خط المواجهات

إلى ذلك، دخلت قبائل يمنية، على خط المواجهات المسلحة المحتدمة في صنعاء، لمساندة قوات المؤتمر ضد ميليشيات الحوثي. وتمكنت السبت من السيطرة على الحزام الأمني للعاصمة اليمنية.

واندلعت، مساء الجمعة، اشتباكات بين الحوثيين و #قبائل_خولان، وهي إحدى قبائل طوق صنعاء، في نقطة الشرزة التابعة للحوثيين، حيث استولى عليها مسلحو القبائل، وذلك بهدف تأمين دخول مقاتليهم إلى العاصمة لدعم صالح.

وبدأت أعداد كبيرة من مسلحي قبائل خولان وبني مطر وسنحان بالتوافد إلى صنعاء لإسناد قوات حزب صالح.

وقد انفجرت المواجهات المسلحة في الساعات الأولى من صباح السبت، وسط العاصمة اليمنية، وامتدت إلى مناطق جديدة، وباستخدام مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة.

شرفاء صنعاء يطردون الحوثي هذا الْيَوْمَ ... اقترب الخلاص يا شرفاء العرب .. pic.twitter.com/JYBjcyUjlD — محمد العرب - بو عمر (@malarab1) December 2, 2017

وأكد سكان محليون أن أصوات الانفجارات هزت أرجاء العاصمة، مع تجدد الاشتباكات، وسط اتهامات متبادلة بين #الحوثيين وصالح في مواقعهم الإخبارية الرسمية، عن المسؤولية في خرق الهدنة والتهدئة التي أعلنوا عنها مساء الجمعة.

واتسعت دائرة الاشتباكات لتشمل مناطق جديدة داخل العاصمة صنعاء، أبرزها نقم وحي سعوان، بجانب منطقة حدة والحي السياسي وشارع بغداد وشارع صخر.

يذكر أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت مواجهات دموية بين الشريكين السابقين، صالح والحوثي، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن يتم الإعلان مساء الجمعة، عن التوصل لتهدئة، لم تصمد لساعات، لينفجر الوضع بشكل عنيف وأشد ضراوة من المواجهات السابقة.