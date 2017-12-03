الأحمر: إيران تدعم الانقلابيين الحوثيين بكل الوسائل

قال نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، إن انتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكات الانقلابيين بدعم إيراني. وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن إيران تدعم الانقلابيين الحوثيين بكل الوسائل.

وأضاف أن الدولة تقف مع كل من يقوم بواجبه ضد الانقلابيين الحوثيين، مضيفاً: "ندعو الشرفاء في الأمن وكافة قوى المجتمع لمواجهة الحوثيين".

وشدد الأحمر على أهمية توحيد الصف اليمني لمواجهة اعتداءات الحوثيين، مؤكداً أن المرجعيات الثلاث المعترف بها لا تزال هي أساس أي حل في اليمن.

وقال نائب الرئيس اليمني إن الحوثيين يكرسون الاستبداد والفوارق الطبقية في المجتمع.