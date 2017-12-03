التحالف يقصف مواقع للحوثيين قرب مطار صنعاء

قصف التحالف العربي مواقع للحوثيين، مساء الأحد، قرب مطار #صنعاء وفي قاعدة الدليمي، وفق مصادر "العربية".

كما ذكرت المصادر أن التحالف أغار على مواقع للميليشيات غرب العاصمة صنعاء.

وكانت طائرات #التحالف_العربي، قد شنت، صباح الأحد، 5 #غارات على مواقع تمركز #ميليشيات_الحوثي في عدد من المرتفعات جنوب صنعاء، منها تلال الريان المطلة على حي حدة.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، أنه يتابع كافة الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية.

وشهدت الأيام الثلاثة المنصرمة اشتباكات بين أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي، إلا أن المعارك احتدمت فجر السبت بين الطرفين، ما أدى إلى سقوط أكثر من 80 قتيلاً.