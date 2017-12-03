الحوثيون يقتحمون منزل وزير الداخلية الموالي لـ"المؤتمر"

اقتحمت ميليشيات الحوثي، الأحد، منزل وزير الداخلية الموالي لحزب المؤتمر في حكومة الانقلابيين جنوب صنعاء، وقتلت 3 من حراسه.

وكان مسلحو جماعة الحوثي قد اقتحموا، في وقت سابق الأحد، قناة "اليمن اليوم" المملوكة للرئيس السابق علي عبدالله صالح جنوب العاصمة صنعاء.

وبثت القناة قبل اقتحامها كلمة لصالح، دعا فيها الشعب اليمني إلى الانتفاض ضد جماعة الحوثي في جميع محافظات البلاد.

وقال مصدر يمني إن المسلحين اقتحموا القناة بعد مواجهات مع الحراسة التابعة لقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح، في الوقت الذي كان العشرات من الصحافيين موجودين داخلها، موضحاً في الوقت نفسه أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا.