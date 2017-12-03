الحوثيون ينسفون منزل شيخ قبلي مقرب من صالح في عمران

فجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، منزل شيخ قبلي بارز في عمران شمال اليمن. وأكدت مصادر محلية أن الحوثيين فجروا منزل الشيخ مبخوت المشرقي في مدينة خمر بمحافظة عمران، بعد أن كان قد تلقى وعوداً بالأمان في حال استسلم.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات خانت هذه الوعود، ونسفت منزل الشيخ، المقرب من صالح، بعد استسلامه وتسليم أسلحته.

ويعد الشيخ المشرقي من الشخصيات القبلية البارزة التي دعمت وساندت سيطرة الحوثيين على محافظة عمران، وتسهيل دخولهم إلى صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخون فيها ميليشيات الحوثي حلفاءها، فقد سبق أن اعتقلت وقتلت عدداً من الشخصيات التي ساندت انقلابها، فضلاً عن تنصلها الدائم عن كل الاتفاقيات والعهود التي تبرمها مع أي طرف.

وينعت زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، صفة "الخائن" على كل من يقف ضد ميليشياته أو يستنكر انتهاكاتها، ويقف ضد مشروعها الطائفي الإيراني.