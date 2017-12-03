بالفيديو.. أسر عشرات من الحوثيين في صنعاء

أظهر مقطع فيديو عملية أسر لعشرات من الميليشيات الانقلابية في صنعاء عن طريق قوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وزادت حدة الاشتباكات، منذ يوم الأربعاء، بين القوات الموالية لصالح والميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء.

ومع تصاعد العنف أعلن الرئيس السابق صالح في مقابلة تلفزيونية، السبت، مع قناة "اليمن اليوم" أنه منفتح على الحوار ومستعد "لفتح صفحة جديدة" مع دول الجوار، في خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات في اليمن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق أنه يتابع كافة الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد في بيان وقوف التحالف بكل قدراته في كافة المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.