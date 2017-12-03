حزب المؤتمر المؤيد للشرعية يدعو للوحدة لدحر مشروع إيران

أعلنت قيادة #حزب_المؤتمر_الشعبي العام المؤيدة للشرعية في اليمن دعمها للانتفاضة الشعبية في مواجهة الميليشيات الحوثية.

ورحب بيان صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي المؤيد للشرعية بدعوة قيادة الحزب الموجودة في #صنعاء إلى فتح صفحة جديدة، مشدداً على مواصلة الكفاح حتى تحقيق النصر. والعودة لاستكمال العملية السياسية التي تم الانقلاب عليها، وفق المرجعيات الثلاث.

ودعا بيان المؤتمر الجميع للتقارب والتوحد لدحر المشروع الإيراني في #اليمن.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ الأربعاء الماضي، مواجهات مسلحة بين #الحوثيين وقوات الرئيس السابق، واستعرت بشدة عقب دعوة صالح، للانتفاضة الشعبية ضدهم، وسيطرة قواته على الجزء الجنوبي من صنعاء، عقب معارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأسر عدد من ميليشيات الحوثي، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

وأعلن #التحالف_العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق، تأييده لانتفاضة حزب المؤتمر الشعبي العام ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء، كما دعت الحكومة الشرعية إلى فتح صفحة جديدة مع كل الأطراف السياسية، لتشكيل تحالف وطني لمواجهة ميليشيا الحوثي، التي وصفتها بأنها "ذراع للمشروع الإيراني الفارسي في اليمن".