صالح: زمن الميليشيات انتهى

قال الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية، إن زمن الميليشيات انتهى، ولا تعايش بعد اليوم بين الدولة والدويلة، مشدداً على أن الفضاء الطبيعي لليمن هو الفضاء الخليجي.

وأكد صالح أن حزبه تحمل الكثير من الحوثيين، مشيراً إلى أنهم فضلوا سلوك طريق التفاهم.

وأضاف أنهم خاضوا مواجهة عسكرية مع الحوثيين حماية للدولة ومؤسساتها، لافتاً إلى أن الحوثيين سبب رئيسي من أسباب معاناة #اليمن خارجياً وداخلياً عبر انتقامهم من الثورة والجمهورية والوحدة، على حد وصفه.

وشدد صالح على فتح صفحة جديدة مع دول الجوار والمتحالفين معها، مؤكداً أنه مهما حصلت تباينات مع دول الخليج فلا بد من الاتفاق والتعاون.

كما أشاد بدور دولة الكويت التي بذلت الكثير لإنهاء الأزمة.