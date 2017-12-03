صنعاء.. اشتباكات عنيفة والحوثيون يقصفون بالدبابات

اشتعلت المواجهات العنيفة مجددا، مساء الأحد، بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي جنوب العاصمة اليمنية #صنعاء.

وأكد سكان محليون أن #انفجارات عنيفة تهز جنوب صنعاء، جراء تجدد المواجهات واستخدام #ميليشيات_الحوثي للدبابات لقصف الأحياء السكنية في مربع منازل عائلة الرئيس السابق، بمنطقة الحي السياسي.

كما أوضحت المصادر أن الاشتباكات تدور أيضاً في شارعي الجزائر وبغداد، حيث دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات كبيرة وأسلحة ثقيلة بما فيها دبابات وتقصف بكثافة على الشوارع والأحياء السكنية التي تدور فيها المواجهات.

وأفاد السكان أن مئات الأسر عالقة وسط #الاشتباكات، ولم تستطع الخروج من منازلها، وأن هناك قذائف تتساقط على منازل مواطنين.