اليمن.. غارات للتحالف على تجمعات الحوثيين جنوب صنعاء

شنت طائرات #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، 5 #غارات على مواقع تمركز #ميليشيات_الحوثي في عدد من المرتفعات جنوب #صنعاء منها تلال الريان المطلة على حي حدة.

وكان الحوثيون يتمركزون فيها وفي منطقة حزيز بالقرب من معسكر قيادة قوات الحرس الجمهوري حيث تشير المصادر إلى وجود مجموعات من ميليشيات الحوثي في المنطقة إضافة إلى منطقة الحصن في بيت بوس جنوب العاصمة اليمنية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق أنه يتابع كافة الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد في بيان وقوف التحالف بكل قدراته في كافة المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.

وشهدت الأيام الثلاثة المنصرمة اشتباكات بين أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي، إلا أن المعارك احتدمت فجر السبت بين الطرفين، ما أدى إلى سقوط أكثر من 80 قتيلاً.

وسيطرت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام على مبنى وزارة الدفاع والجمارك والمالية في العاصمة اليمنية، كما سيطرت بدعم من مجموعات قبلية على مطار صنعاء.