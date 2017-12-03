علماء باكستان: أحداث اليمن تدل على تمزق مشروع إيران

قال رئيس مجلس #علماء_باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي إن ما يجري في اليمن إثر الاشتباكات التي دارت بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وبين ميليشيات الحوثي التابعة لإيران يدل على تمزق المشروع الإيراني في هذا البلد العربي.

وأوضح في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس العلماء باكستان في مدينة لاهور أن الشعب اليمني الأصيل رفض البقاء تحت سلطة الميليشيات الإيرانية الطائفية الإرهابية، مشيراً إلى أن اليمن يمر من مرحلة تاريخية تعكس صورة انتصار الشرعية على الإرهاب، وبداية لانتهاء عهد التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء وتفجير الدور والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشاد الشيخ الأشرفي بجهود السعودية وقرارات قيادتها الحكيمة بالوقوف بحزم للدفاع عن الشرعية في اليمن، مشيراً إلى أننا نشهد اليوم نجاح #التحالف_العربي لضرب المشروع الإيراني في اليمن وشل الانقلاب وتقطيع أوصاله والكشف عن وجهه القبيح، بالتوازي مع الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي قدمته المملكة للشعب اليمني لاستعادة الدولة ومؤسساتها واستعادة العاصمة العربية صنعاء إلى عروبتها.

وأضاف أن جماعة الحوثي ميليشيا إرهابية تعمل تحت إمرة إيران التي تدعمها بالمال والسلاح والذخائر، مشيراً إلى أن أداء جماعة #الحوثي منذ الانقلاب ونهبها للمال العام والمتاجرة بمعاناة الناس وأقواتهم، وتدميرها الممنهج للنسيج الاجتماعي، وأفكارها التي لا تمت لثقافة اليمنيين بصلة، وطقوسها السياسية والدينية الخمينية المستوردة من طهران، كل ذلك كافٍ لسقوط هذه الحركة الكهنوتية المتخلفة.